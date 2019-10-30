В Красном Селе подросток силой отобрал у мужчины на детской площадке колонку и банковские карты

Сотрудники полиции разыскивают подростка, который похитил у мужчины аудиоколонку и банковские карты.

В полицию обратился 31-летний мужчина и рассказал, что вечером 26 октября на детской площадке у дома №13 на Гатчинском шоссе неизвестный подросток, применив физическую силу, отобрал у него аудиоколонку «GBL» и четыре банковские карты. Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.

По подозрению разыскивается подросток 2003 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что подростки избили кассира и похитили алкоголь из сетевого магазина на проспекте Культуры. Из помещения магазина трое неизвестных, применив физическую силу к кассиру, похитили несколько бутылок алкоголя и сбежали.