Подростки избили кассира и похитили алкоголь из сетевого магазина на проспекте Культуры

Подростки избили кассира и похитили алкоголь из сетевого магазина на проспекте Культуры
Подозреваемых задержали. Фото: pixabay

Правоохранители Калининского района Петербурга возбудили уголовное дело по факту грабежа в сетевом магазине на проспекте Культуры.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу, 27 октября в полицию с заявлением обратилась зам управляющего сетевого магазина. Она рассказала, что из помещения магазина трое неизвестных, применив физическую силу к кассиру, похитили несколько бутылок алкоголя и сбежали.

Девушку-кассира госпитализировали с ушибами головы, сейчас она находится на амбулаторном лечении. Полиция задержала подозреваемых — троих подростков в возрасте от 15 до 17 лет.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Несовершеннолетних злоумышленников отпустили под подписку о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина в маске, угрожая пистолетом, ограбил магазин «Цветы».

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