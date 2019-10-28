Мужчина в маске, угрожая пистолетом, ограбил магазин «Цветы»

Ограбление произошло в Петербурге на Среднеохтинском проспекте 53.

Сотрудники полиции Красногвардейского района 27 октября получили заявление об ограблении цветочного магазина от 55-летней женщины, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Неизвестный в медицинской маске ворвался в магазин, находящийся по адресу Среднеохтинский проспект, дом 53. Преступник достал пистолет и начал угрожать продавцу. Под давлением женщина отдала всю выручку в размере 4 тыс. рублей. Грабитель забрал деньги и скрылся с места преступления.