Мужчина в маске, угрожая пистолетом, ограбил магазин «Цветы»

Ограбление произошло в Петербурге на Среднеохтинском проспекте 53.
Сотрудники полиции Красногвардейского района 27 октября получили заявление об ограблении цветочного магазина от 55-летней женщины, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Неизвестный в медицинской маске ворвался в магазин, находящийся по адресу Среднеохтинский проспект, дом 53. Преступник достал пистолет и начал угрожать продавцу. Под давлением женщина отдала всю выручку в размере 4 тыс. рублей. Грабитель забрал деньги и скрылся с места преступления.
Полиция возбудила уголовное дело по факту разбоя, ведется розыск преступника.
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