Слесарь избил отца-пенсионера брусом в Колпино

Продолжительный конфликт между отцом и сыном закончился дракой: сын напал на отца с деревянной палкой в руках.

Потасовку заметили очевидцы, они и обратились в полицию. Находившиеся на месте происшествия соседи уверяли, что сын бил отца молотком, однако сотрудники правоохранительных органов этого не подтвердили. По данным полицейских, слесарь бил отца деревянным бруском.

Побитого пенсионера в тяжелом состоянии направили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом теменной височной области.

Сыну также потребовалась медицинская помощь, после осмотра медиков в Александровской больнице его отпустили домой.

Полиция ведет проверку произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что мужчина наврал об угоне автомобиля, чтобы скрыть преступление.