Мужчина наврал об угоне автомобиля, чтобы скрыть преступление

Полиция рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту доноса.

Полицейские Волховского района 27 октября получили заявление об угоне автомобиля: мужчина 37 лет утверждал, что его «ВАЗ-21099» стоимостью 35 тысяч рублей около 18:00 угнали с парковки у магазина в городе Сясьстрой, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции отыскали автомобиль на 137 километре трассы «Кола» неподалеку от пересечения улицы Потрозаводская и улицы Петра Лаврова.

В ходе оперативно-розыскных работ мужчина сознался, что ложно заявил об угоне, чтобы скрыть совершенное им дорожно-транспортное происшествие.

Полиция обдумывает возбуждение уголовного дела по факту заведомо ложного доноса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что трое петербуржцев избили девушку-кассира и украли спиртное из магазина.