Трое петербуржцев избили девушку-кассира и украли спиртное

Полиция Калининского района задержала троих подозреваемых.

Полицейские Калининского района 27 октября получили заявление о от заместителя управляющего магазина, 50-летняя женщина рассказала, что ночью около 00:40 неизвестные ограбили магазин.

В торговом зале продуктового магазина по проспекту Культуры трое неизвестных напали на 18-летнюю девушку-кассира, а затем открыто похитили алкогольную продукцию. Сумма материального ущерба выясняется. Пострадавшая направлена амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции разыскали и задержали подозреваемых в совершении преступления, ими оказались три петербуржца в возрасте от 18 до 16 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что неизвестная под видом социального работника украла сто тысяч рублей у пенсионерки.