100 тысяч у пенсионерки украла неизвестная под видом соцработника

Полиция разыскивает неизвестную, которая обманным путем получила все сбережения пенсионерки.

К полицейским Калининского района 27 октября обратилась пенсионерка 86 лет, она рассказала, что ее обокрала неизвестная 22 октября 2019 года.

По словам пострадавшей, злоумышленница подошла к ней у дома 7/4 по улице Софьи Ковалевой и представилась социальным работником. Также воровка уверила женщину, что ей как пенсионерке положены выплаты, но для этого нужно со всеми имеющимися накоплениями подойти в школу по проспекту Науки , где ее внесут в список льготников.

Потерпевшая подола к зданию школы, с собой она взяла 100 тысяч рублей, злоумышленница забрала деньги и удалилась за здание для пересчета.

Полиция разыскивает воровку, решается вопрос о возбуждении уголовное дела.

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