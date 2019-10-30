Samsung показал концепт нового складного смартфона

Samsung показал концепт нового складного смартфона
Концепт нового складного смартфона. Скриншот: YouTube/삼성전자 뉴스룸 [Samsung Newsroom]

На ежегодной конференции для разработчиков Samsung представил концепт нового складного смартфона. Главная особенность девайса — гибкий экран.

Складной форм-фактор позволяет делать телефоны более компактными или напротив превращать их из стандартных в небольшие планшеты.

«Он не только легко помещается в карман, но и в принципе меняет представление о том, как можно использовать телефон», — отметил топ-менеджер Samsung Йонг Хю Сон.

Название новой модели пока не выбрано, пишет The Verge. Технические характеристики смартфона на презентации раскрыты также не были, потому говорить об отличиях от Galaxy Fold преждевременно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России стартовали продажи первого складного смартфона Samsung Galaxy Fold. Стоимость телефона оценивается в 159 тыс. 900 рублей. Модель доступна в черном и серебряном цветах.

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