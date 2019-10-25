В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold

Первый экран нужен для работы в режиме смартфона, второй — планшета. Фото: WIPO

Первый экран нужен для работы в режиме смартфона, второй — планшета. Фото: WIPO

Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.

Разработчики уверены, что в стране будут высокие продажи гаджета. Как сообщает «ТАСС», флагман можно будет приобрести в салонах Samsung и в сети «М.Видео-Эльдорадо». Цена гаджета 159 990 рублей.

Новинка доступна в черном и серебряном цветах. Использовать телефон можно и в сложенном виде. У гаджета имеется два экрана — на 4,6 и 7,3 дюйма. Второй нужен для работы в режиме планшета.

В компании добавили, что первую партию смартфонов по итогам предзаказов раскупили за пару дней.

Ранее в gazeta.spb.ru подробнее рассказывали о новой модели Samsung.