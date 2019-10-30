Только 64% дорог в Петербурге соответствуют нормативам

Более 35% дорог Петербурга не соответствуют нормативам. Данные представлены на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Всем требованиям по итогам 2018 года отвечают 64,3% дорог Петербурга. В 2017 году этот показатель был равен 64%, еще годом ранее — 66%.

В Ленинградской области показатели еще ниже. Нормативам в 2018 и 2017 году в регионе соответствуют лишь 47,1% дорог.

Лучший результат показала Москва. В столице показателям отвечают 97% дорог. Худшие дороги в Республике Марий Эл, менее 2% дорог в регионе соответствуют нормативам.

Сведения отражены в таблице «Доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям на конец года регионального или межмуниципального значения» на сайте ЕМИСС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росстат назвал регионы России с лучшими дорогами. При оценке учитывались ровность и прочность покрытия, его сцепные качества и хорошая видимость.