Снег и каникулы: на дорогах Петербурга пробок нет

Снег и каникулы: на дорогах Петербурга пробок нет
Несмотря на осложненное движение в Центральном районе, загруженность дорог можно сравнить с летним сезоном. Фото: Яндекс.Пробки

В среду, 30 октября, пробки на дорогах Северной столицы полностью отсутствуют. Загруженность дорог оценивается лишь в 4 балла.

По информации интернет-сервиса «Яндекс.Пробки» состояние движения на дорогах сегодня оценивается в 4 балла, в то время как обычно утром и днем загруженность улиц Петербурга составляет 5-6 баллов. Вероятно, причиной таких изменений является начало школьных каникул и не лучшие погодные условия. Стоит отметить, что подобной свободы на дорогах не наблюдалось с лета.

Однако ни снег, ни каникулы не помешают пробкам в центре города. Заторы на 13:30 наблюдаются на площади Восстания, Садовой и Итальянской улицах, на Большой Конюшенной, Гороховой и других.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП с ГАЗелью и рейсовым автобусом на проспекте Просвещения стало причиной пробки.

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Снег и каникулы: на дорогах Петербурга пробок нет
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