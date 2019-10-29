ГАЗель и автобус создали пробку на проспекте Просвещения

Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и ГАЗели заставило автомобилистов стоять в пробке.
Инцидент произошел во вторник, 29 октября, в Выборгском районе Северной столицы. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Рейсовый автобус №121 и ГАЗель, по словам свидетеля, «притерлись» друг к другу на пересечении проспекта Просвещения и улицы Энгельса.
В несерьезной аварии обошлось без пострадавших, однако пассажирам рейсового транспорта пришлось менять свой маршрут, а автомобильное движение по оживленному проспекту осложнилось. Участники столкновения остались на месте происшествия, ожидая прибытия сотрудников ДПС.
Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во вторник, 29 октября, на проспекте Наставников грузовик Hyundai врезался в светофор.