В Петербурге заработал новый мобильный оператор

Подключиться к ВТБ Мобайл может любой желающий независимо от того, является ли он клиентом банка. Фото: Pixabay

Подключиться к ВТБ Мобайл может любой желающий независимо от того, является ли он клиентом банка. Фото: Pixabay

ВТБ запустил мобильного оператора в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. ВТБ Мобайл работает на базе сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2. С сегодняшнего дня получить SIM-карту можно в четырех офисах банка.

Подключиться к ВТБ Мобайл может любой желающий независимо от того, является ли он клиентом банка. В рамках тарифа «Базовый» для активных клиентов ВТБ доступна бесплатная мобильная связь – 150 минут звонков по России, 50 SMS, 3 ГБ интернет-трафика. Для этого достаточно совершать покупки по «Мультикарте» от 5 тысяч рублей в месяц.

Как отмечает Сергей Кульпин, начальник управления розничных продаж в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – вице-президент ВТБ, объединение финансовых и телеком-сервисов позволяет создать новые преимущества в рамках клиентоориентированной стратегии ВТБ. «Мы ожидаем, что полноценный набор услуг мобильной связи в сочетании с теми преференциями, которые получают клиенты при использовании банковских продуктов ВТБ, вызовут интерес у жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — говорит Сергей Кульпин. Ранее ВТБ Мобайл начал работу в Москве, в следующем году планируется охватить более 15 регионов страны.