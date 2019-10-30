В Петербурге открывается конференция «Световой дизайн»

Международная научно-практическая конференция «Световой дизайн» пройдет в Петербурге 1 и 2 ноября. Открытие состоится в Главном штабе Эрмитажа.

Конференция представляет собой открытую дискуссионную платформу, сообщили в комитете по культуре. Световой дизайн обсудят представители научного сообщества, бизнеса, искусства и инновационных технологий.

Об особенностях конференции gazeta.spb.ru рассказала кандидат архитектуры, ведущий эксперт в области инновационного светового дизайна, руководитель международной проектно-исследовательской лаборатории и программы магистратуры «Световой дизайн» Университета ИТМО Наталья Быстрянцева.

«В этом году мы уделили внимание человеку — пользователю световой среды. Именно его сегодня за рубежом ставят во главу угла развития инновационных световых технологий и световой индустрии в целом. Наш город, как и Россия в целом, не стал исключением и также идет в сторону гуманизации световой среды и создания качественного комфортного освещения в общественных и жилых пространствах. Немаловажную роль играет здесь конференция «Световой дизайн» как международная платформа, объединяющая города, науку, образование и представителей профессионального междисциплинарного сообщества архитекторов, светодизайнеров, инженеров, урбанистов и ИТ-специалистов из России и зарубежья», — отметила она.

Одной из главных тем конференции станет умная световая среда в городах, музеях и выставочных пространствах. Её затронут в ходе панельных дискуссий 1 ноября. Участие в обсуждении примут представители власти, академического и профессионального сообщества.

Конференция «Световой дизайн» организована Государственным Эрмитажем, Университетом ИТМО и проектом «АРХКЛУБ».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в 2020 году пройдет Глобальная конференция по исследованию космоса GLEX-2020.