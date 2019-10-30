«Бронка Групп», несмотря на угрозы Макарова, застраивает Разночинную

Дочерняя организация «Бронка Групп» ООО «Орион» приступила к новому этапу строительства клубного дома Family Loft на Большой Разночинной, 19А. Работы продолжаются, несмотря на попытки спикера Заксобрания Вячеслава Макарова остановить застройку.

На данном этапе будет проведена подготовка площадки после демонтажа и устройство шпунтового ограждения и свай методом статического вдавливания.

«Применяемые технологии относятся к «щадящим» и являются оптимальными в условиях стесненной городской застройки», — отметили в пресс-службе «Бронка Групп».

Девелопер заверил, что на всех этапах производства работ будет проводиться мониторинг за состоянием окружающих зданий.

Строительство клубного дома ведется на участке между домами №19 и №23 по Большой Разночинной улице. Противниками проекта выступают местные жители и председатель парламента Вячеслав Макаров. Спикер подверг застройщика резкой критике и предложил включить территорию на Большой Разночинной в перечень ЗНОП, таким образом защитив его от застройки.

Парламент одобрил поправки Макарова в первом чтении. Однако разрешение на строительство застройщику выдали еще в мае 2018 года, действует оно до 15 июня 2021 года.