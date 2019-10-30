Петербуржца подозревают в распространении детского порно через мессенджер

Петербуржца подозревают в распространении детского порно через мессенджер
Петербуржца подозревают в обороте детской порнографией. Фото: pixabay.com

В Петербурге стали известны подробности уголовного дела о распространении детской порнографии. Мужчина, как оказалось, рассылал видео через один из интернет-мессенджеров.

Видеозапись с участием несовершеннолетней он, по версии следствия, распространял с июля по октябрь 2019 года, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи проверяют информацию о причастности мужчины к аналогичным преступлениям. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 29 октября задержали 34-летнего менеджера. По предварительным данным, он замешан в съемке порнографии с участием малолетней девочки. Возбуждено уголовное дело по статье «изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

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