Петербуржца подозревают в распространении детского порно через мессенджер

В Петербурге стали известны подробности уголовного дела о распространении детской порнографии. Мужчина, как оказалось, рассылал видео через один из интернет-мессенджеров.

Видеозапись с участием несовершеннолетней он, по версии следствия, распространял с июля по октябрь 2019 года, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи проверяют информацию о причастности мужчины к аналогичным преступлениям. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 29 октября задержали 34-летнего менеджера. По предварительным данным, он замешан в съемке порнографии с участием малолетней девочки. Возбуждено уголовное дело по статье «изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».