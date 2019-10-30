В Петербурге менеджера задержали за съемки детского порно

В Петербурге менеджера задержали за съемки детского порно
Мужчину подозревают в съемке порнографических материалов с участием ребенка. Фото: pixabay.com

В Петербурге задержали 34-летнего менеджера. Его подозревают в съемке детского порно.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчина был задержан 29 октября у одного из домов на Московском проспекте. По предварительным данным, он замешан в съемке порнографических изображений с участием малолетней девочки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 64-летнюю жительницу Петербурга подозревают в изготовление порно с участием пятилетней внучки. Съемки велись в квартире одного из домов на Невском проспекте. Пенсионерка заключена под стражу. Возбуждено уголовное дело.

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В Петербурге менеджера задержали за съемки детского порно
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