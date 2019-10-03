В Петербурге женщину, подозреваемую в съемке порно с внучкой, заключили под стражу

До этого она совершала насильственные действия в отношении ребенка.

Об этом стало известно сегодня, 3 октября. Обо всем сообщается на сайте СК РФ по Санкт-Петербургу. Сотрудники правоохранительных органов занимаются расследованием уголовного дела, которое возбудили из-за насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней.

Подозреваемой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. По предварительным данным, женщина в квартире на Невском проспекте делала порнографические снимки со своей внучкой. Для чего они были ей нужны – непонятно. Также уточняется, что в 2011 году петербурженка неоднократно растляла девочку.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что бабушку подозревают в съемке порно с участием 5-летней внучки в Петербурге. Ранее женщина была задержана в Краснодаре за насильственные действия в отношении внучки. Сейчас она находится под стражей в изоляторе. Возбуждено уголовное дело.