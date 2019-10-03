Бабушку подозревают в съемке порно с участием 5-летней внучки в Петербурге

Бабушку подозревают в съемке порно с участием 5-летней внучки в Петербурге
Ранее женщина была задержана в Краснодаре за насильственные действия в отношении внучки. Фото: pixabay

Во вторник, 2 октября, правоохранительные органы Северной столицы возбудили уголовное дело против пожилой женщины, устроившей эротический съемки для своей маленькой внучки.

Как стало известно GazetaSPb, пенсионерка в возрасте 64 лет привлекла 5-летнюю внучку к съемкам в порнографическом фильме. Съемки проходили в квартире одного из жилых домов по Невскому проспекту.

Согласно предварительным данным правоохранителей, детская порнография снималась для последующей продажи.

Ранее женщина была задержана в Краснодаре за насильственные действия в отношении внучки. Сейчас она находится под стражей в изоляторе. Возбуждено уголовное дело.

Ранее GazetaSPb сообщала, что семейная пара с друзьями изнасиловали дочь под Брянском.

В Брянской области под суд пойдет семейная пара, изнасиловавшая собственную дочь, которой не исполнилось 14 лет.

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