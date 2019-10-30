В Ленобласти ожидается ухудшение метеоусловий: автомобилистов призывают быть внимательнее

В пятницу и субботу, 1 и 2 ноября, также прогнозируются осадки в виде дождя и снега. В субботу в некоторых районах возможен туман. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В пятницу и субботу, 1 и 2 ноября, также прогнозируются осадки в виде дождя и снега. В субботу в некоторых районах возможен туман. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В Ленобласти ожидаются мокрый снег и дождь. В связи с этим владельцам автомобилей рекомендуют быть предельно аккуратными за рулем.

Об изменении погодных условий gazeta.spb.ru рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» со ссылкой на «Северо-Западное УГМС». В четверг, 31 октября 2019 года, погода в Ленинградской области значительно ухудшится. На протяжении всего дня возможен мокрый снег, местами переходящий в дождь. Непогода будет сопровождаться ветром от 3 до 8 м/с и минусовой температурой: ночью столбик термометра может опуститься от -3 до -13 градусов, днем температура колеблется от -1 до +4 градусов тепла.

В Упрдор «Северо-Запад» водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах, а также подготовить автомобиль к зимнему сезону, сменить шины.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала об аномальном отсутствии загруженности на петербургских дорогах.