Ученые: сотням миллионов людей придется покинуть свои дома из-за затопления

Около трехсот миллионов человек проживает на территориях, которые могут быть затоплены. Фото: https://pixabay.com/

Около трехсот миллионов человек проживает на территориях, которые могут быть затоплены. Фото: https://pixabay.com/

Исследователи утверждают, что неизбежные климатические изменения в ближайшие три десятка лет могут вынудить сотни миллионов людей переехать.

Около 250 миллионов человек проживет в районах, пролегающих не выше одного метра над уровнем моря. Еще 750 миллионов живут на высоте не больше десяти метров. Если климатические изменения спровоцируют повышение уровня воды, гигантское количество людей может остаться без жилищ.

Научная статья, посвященная этой теме, опубликована в издании Nature. Эксперты отмечают, что уже к концу XXI века уровень Мирового океана может возрасти на 50 сантиметров. В худшем случае, эта цифра варьируется до двух метров и тогда миллионы людей окажутся в опасности.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что, подсчетам ученых, ядерный конфликт может стать причиной гибели 150 миллионов человек.