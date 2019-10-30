Ученые подсчитали — локальный ядерный конфликт погубит 150 млн человек

Ученые подсчитали &#8212; локальный ядерный конфликт погубит 150 млн человек
Фото: pixabay.com

Ядерная война между Индией и Пакистаном спровоцирует глобальную экологическую катастрофу.

Ученые оценили последствия вооруженного конфликта между странами. Поскольку политическая напряженность в отношениях между двумя странами по-прежнему растет, ученые решили изучить, к чему может привести переход от холодной войны к атомной.

Выяснилось, что ядерное столкновение не только непосредственно приведет к гибели миллионов людей, но и вызовет полномасштабную глобальную климатическую катастрофу и массовое голодание, даже если война будет локализована в Южной Азии.

Индия и Пакистан в настоящее время располагают запасом примерно от 140 до 150 ядерных боеголовок каждая, и к 2025 году их число выростет до 200-250. Ученые основывались на предпосылке, что Пакистан атаковал городские цели в 2025 году с помощью ядерного оружия мощностью 150 килотонн, в то время как Индия сбрасывала на города соседей 100-килотонное атомные бомбы.

Для сравнения, ядерная бомба, сброшенная США на Хиросиму в 1945 году, была мощностью всего 15 килотонн. Учитывая, что Индия, и Пакистан густонаселены, в результате ядерных ударов могут погибнуть от 50 до 125 миллионов человек.

Используя данные, полученные в результате атомной бомбардировки в Хиросиме, ученые прогнозируют, что в результате пожаров выброс сажи в атмосферу Земли может быть достаточным для создания эффекта «Ядерная зима».

Обилие сажи и пепла в стратосфере блокирует попадание прямых солнечных лучей на поверхность Земли, что приводит к охлаждению поверхности Земли на 2-5 ° C. Это также уменьшит количество снега и осадков на 15-30%.

В результате снизится количество биомассы, которая сократится на 15-30 процентов на суше и на 5-15 процентов в океанах. И мировое производство продуктов питания значительно упадет, что может привести к массовому голоду.

Ученые отмечают, что неясно, насколько вероятна ядерная война между двумя южно-азиатскими государствами. Стоит помнить, что этот сценарий разработан для конфликта между двумя соседними регионами с относительно небольшим арсеналом ядерного оружия. Во всем мире насчитывается около 14 000 ядерных боеголовок, распределенных между девятью странами. В случае мирового конфликта, эффект будет еще более драматичным.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Ранее GazetaSPb сообщила, что эксперт объяснил, почему Германия при Гитлере не имела атомной бомбы.

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