Эксперт объяснил, почему Германия при Гитлере не имела атомной бомбы

Рейху не хватило времени даже на успешный запуск атомного реактора Гейзенберга.

Эксперт объяснил, почему в военном арсенале фашистской Германии не оказалось атомной бомбы. Руководство страны никогда не делало задачу приоритетной.

Ученые, которые возглавили бы атомную программу, так и не приступили к работе в Германии во время руководства страной Адольфом Гитлером, сообщил РИА новости советник главы НИЦ “Курчатовский институт” и историк атомного проекта СССР и РФ Андрей Гагаринский 29 августа.

Гагаринский отметил, что рейху к тому же просто не хватило времени на атомные бомбы. В мае 1945 года Вернер Гейзенберг якобы попытался запустить атомный реактор Германии, но эксперимент оказался неудачным. Гейзенберг якобы так и не попросил у руководства необходимых на разработку оружия средств.

Первому испытанию советских атомных зарядов исполняется 70 лет 29 августа.

Атомные бомбы США, сброшенные на японские города Нагасаки и Хиросиму в 1945, вывели Японию из войны. Из-за снарядов под кодовыми именами “Малыш” и “Толстяк” погибло до 250 тысяч человек.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Трамп предложил бомбить ураганы ядерными снарядами.