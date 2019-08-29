Эксперт объяснил, почему Германия при Гитлере не имела атомной бомбы

Эксперт объяснил, почему Германия при Гитлере не имела атомной бомбы
Первому испытанию советских атомных зарядов исполняется 70 лет 29 августа. Фото: pixabay.com

Рейху не хватило времени даже на успешный запуск атомного реактора Гейзенберга.

Эксперт объяснил, почему в военном арсенале фашистской Германии не оказалось атомной бомбы. Руководство страны никогда не делало задачу приоритетной.

Ученые, которые возглавили бы атомную программу, так и не приступили к работе в Германии во время руководства страной Адольфом Гитлером, сообщил РИА новости советник главы НИЦ “Курчатовский институт” и историк атомного проекта СССР и РФ Андрей Гагаринский 29 августа.

Гагаринский отметил, что рейху к тому же просто не хватило времени на атомные бомбы. В мае 1945 года Вернер Гейзенберг якобы попытался запустить атомный реактор Германии, но эксперимент оказался неудачным. Гейзенберг якобы так и не попросил у руководства необходимых на разработку оружия средств.

Первому испытанию советских атомных зарядов исполняется 70 лет 29 августа.

Атомные бомбы США, сброшенные на японские города Нагасаки и Хиросиму в 1945, вывели Японию из войны. Из-за снарядов под кодовыми именами “Малыш” и “Толстяк” погибло до 250 тысяч человек.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Трамп предложил бомбить ураганы ядерными снарядами.

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