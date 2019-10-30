В Петербурге хотят ввести налоговый режим для самозанятых

Налоговый режим для самозанятых предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны платить государству 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. Фото: https://pixabay.com/

Налоговый режим для самозанятых предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны платить государству 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. Фото: https://pixabay.com/

Предложение о распространении налогового режима для самозанятых на Петербург и еще 18 регионов озвучили в Минфине.

Согласно законопроекту, режим может вступить в силу с 1 января следующего года. Распространение нового налогового режима будет возможным после анализа опыта регионов, где налог для самозанятых вводился в качестве эксперимента: Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.

Проект Минфина предполагает, что с 2020 года регистрация самозанятых будет осуществляться в Санкт-Петербурге и Ленобласти, а также Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской и Свердловской областях и других регионах страны.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил обеспечивать пенсией самозанятых.