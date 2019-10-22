Александр Дрозденко предложил выплачивать пенсию самозанятым

Александр Дрозденко предложил выплачивать пенсию самозанятым
Губернатор остался доволен системой налогообложения самозанятых, однако отметил, что отсуствие пенсионного страхования - существенный минус, который необходимо устранить. Фото: Balpthoto

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко внес предложение об обеспечении пенсиями самозанятых граждан.

Свою инициативу Дрозденко озвучил во вторник, 22 октября, на заседании Законодательного собрания Ленинградской области. К такому выводу губернатор пришел после речи главы комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай.

По её словам, уже через 5 лет, в 2024 году ожидаемое число самозанятых граждан в России составит около 2,5 миллионов человек. В Ленобласти к этому времени их будет примерно 47 тысяч. Нерушай озвучила систему налогов на профессиональный доход самозанятых, а также озвучила, какая деятельность наиболее популярна. Выяснилось, что это репетиторство, аренда квартир и перевозка пассажиров.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Александр Дрозденко посетил пожарную и детский сад во Всеволожском районе Ленобласти.

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