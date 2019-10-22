Александр Дрозденко предложил выплачивать пенсию самозанятым

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко внес предложение об обеспечении пенсиями самозанятых граждан.

Свою инициативу Дрозденко озвучил во вторник, 22 октября, на заседании Законодательного собрания Ленинградской области. К такому выводу губернатор пришел после речи главы комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай.

По её словам, уже через 5 лет, в 2024 году ожидаемое число самозанятых граждан в России составит около 2,5 миллионов человек. В Ленобласти к этому времени их будет примерно 47 тысяч. Нерушай озвучила систему налогов на профессиональный доход самозанятых, а также озвучила, какая деятельность наиболее популярна. Выяснилось, что это репетиторство, аренда квартир и перевозка пассажиров.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Александр Дрозденко посетил пожарную и детский сад во Всеволожском районе Ленобласти.