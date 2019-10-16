Дрозденко посетит детсад и пожарную часть во Всеволожском районе

Дрозденко посетит детсад и пожарную часть во Всеволожском районе
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сегодня, 16 октября, состоится рабочая поездка губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко во Всеволожский район.

Дрозденко планирует посетить новый детсад в Кудрово и пожарную часть №150 Всеволожского района ГКУ «Леноблпожспас».

Кроме того, губернатор осмотрит велодорожки во Всеволожске и будет присутствовать на открытии экологического маршрута. Известно, что Дрозденко посетит в среду и другие мероприятия.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что губернатор Ленобласти похвастался своим урожаем. О плодах он сообщил на своей странице в Instagram. Дрозденко отметил, что свой дачный – всегда радость, а также показал собранные яблоки и сливы. В комментариях пользователи порадовались за губернатора, они отметили, что плоды выглядят аппетитно.

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