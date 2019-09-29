Дрозденко похвастался сливами и яблоками с дачи

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко похвастался дачным урожаем.

Губернатор выложил фотографии в в своем Instagram. На кадрах видны корзины яблок и слив, которые, со слов Дрозденко, пойдут на компот.

«Свой урожай это всегда радость и удовольствие», — написали подписчики.

Кроме фотографий в социальной сети опубликовано видео. В комментариях пользователи пишут, что плоды выглядят аппетитно. Подписчики даже интересуются, какой сорт яблок растет на участке у губернатора.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Александр Дрозденко обновил кадровый состав администрации области.