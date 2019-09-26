Дрозденко обновил состав администрации Ленинградской области

В администрации Ленобласти приступят к работе три новых председателя комитетов, а также руководитель управления делами правительства региона.
С начала следующего месяца должность главы по туризму займет Евгений Чайковский. Ранее он был председателем областного комитета по культуре. Бывший депутат областного парламента и директор ГБУК ЛО «Выборгский объединенный музей-заповедник» Виктор Цой займет должность главы комитета по культуре.
Управляющий делами правительства региона Дмитрий Иванов займет место председателя комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира. Ранее эту должность занимал Алексей Слепухин, который станет руководителем управления делами правительства области.
Ранее в GazetaSPb сообщали об оснащении ж/д Ленобласти специальной сигнализацией.