Железную дорогу в Ленобласти оснастят звуковой и световой сигнализацией

В Ленобласти установят звуковые и световые сигнализации на железнодорожных переходах. В следующем месяце их введут в эксплуатацию на пяти участках.

Так, нововведение коснется переходов неподалёку от станций «Кушелевка», «Лодейное Поле», «Войбокало», «Тарховка», а также «Новый Быт».

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, до конца настоящего года сигнализации установят еще на нескольких участках. Кроме того готовится еще 12 аналогичных проектов.

Ранее в GazetaSPb сообщали об обнаружении трупа на Ж/Д в поселке Тихорецы. По предварительным данным, женщину сбил поезд, когда она переходила через рельсы. Тело обнаружила местная жительница.