Железную дорогу в Ленобласти оснастят звуковой и световой сигнализацией

Железную дорогу в Ленобласти оснастят звуковой и световой сигнализацией
Нововведения обоснованы учащенными трагическими случаями на ж/д. Фото: pixabay

В Ленобласти установят звуковые и световые сигнализации на железнодорожных переходах. В следующем месяце их введут в эксплуатацию на пяти участках.

Так, нововведение коснется переходов неподалёку от станций «Кушелевка», «Лодейное Поле», «Войбокало», «Тарховка», а также «Новый Быт».

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, до конца настоящего года сигнализации установят еще на нескольких участках. Кроме того готовится еще 12 аналогичных проектов.

Ранее в GazetaSPb сообщали об обнаружении трупа на Ж/Д в поселке Тихорецы. По предварительным данным, женщину сбил поезд, когда она переходила через рельсы. Тело обнаружила местная жительница.

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Железную дорогу в Ленобласти оснастят звуковой и световой сигнализацией
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