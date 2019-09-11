Труп пенсионерки обнаружили возле железной дороги в Ленобласти

Погибшая лежала в десяти метрах от железнодорожного переезда. Фото: pixabay

Погибшая лежала в десяти метрах от железнодорожного переезда. Фото: pixabay

Тело сбитой электричкой пожилой женщины обнаружили в нескольких метрах от железной дороги в поселке Тихорицы.

Во вторник, 10 сентября, жительница Киришей обратилась в правоохранительные органы, где рассказала о найденном трупе с явными признаками разложения в поселке Тихорицы. Погибшая лежала в десяти метрах от железнодорожного переезда. По предварительной информации, ее сбил электропоезд.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Личность женщины уже установили: тело принадлежит 71-летней жительнице Великоустюгского района Вологодской области.

Ранее GazetaSPb сообщала, что поезд насмерть сбил 16-летнюю жительницу Гатчины. Под поезд ученица колледжа попала на железнодорожном перегоне станций «Гатчина — Варшавская — Верево». По предварительным данным, девочка переходила пути, когда приближался электропоезд.