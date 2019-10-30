«Зенит» открыл счет в первом тайме с «Томью»

У соперников еще есть шанс проявить себя, но «сине-бело-голубые» не собираются отказываться от победы.

Матч проходит сегодня, 30 октября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». «Зенит» и «Томь» играют в рамках 1/8 полуфинала Олимп-Кубка России. На поле от «сине-бело-голубых» вышли вратарь Александр Васютин, защитники Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий и Йордан Осорио, а также полузащитники Юрий Жирков, Олег Шатов, Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Далер Кузяев, Роберт Мак и Матиас Краневиттер.

На 13-й минуте Игорь Смольников смог забить гол – до конца периода счет оставался 1:0 в пользу «сине-бело-голубых».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что болельщики «Зенита» посвятили баннер жертвам теракта рейса-9268. Трагедия произошла 31 октября в 2015 году. Самолет летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, когда вдруг произошел взрыв. В результате погибли 224 человека.