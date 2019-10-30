Болельщики «Зенита» посвятили баннер жертвам теракта рейса-9268

Ровны четыре года назад в результате инцидента погибли 224 человека.

Фотография с баннером появилась в Twitter-аккаунте «сине-бело-голубых» сегодня, 30 октября. На нем написано: «Рейс-9268, помним». Трагедия произошла 31 октября в 2015 году. Самолет летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, когда вдруг произошел взрыв. Обломки борта упали на Синайский полуостров. В результате погибли 224 человек – фанаты петербургского футбольного клуба решили почтить их память.

Напоминаем, что ответственность за случившееся взяли на себя террористы из запрещенной на территории России организации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Артем Дзюба не попал в заявку на матч с «Томью». Лидирующий игрок команды, Артем Дзюба, сегодня не выйдет на поле, хотя ранее главный тренер петербургского футбольного клуба Сергей Семак отмечал, что не предоставит лидерам отдыха.