Артем Дзюба не попал в заявку на матч с «Томью»

Сегодня, 30 октября, объявили стартовый состав команд к матчу, который начнется в 20:00. Нападающие «Зенита» Артем Дзюба» не примет в нем участия.

Встреча сине-бело-голубых с «Томью» проходит в рамках 1/8 финала Кубка России. Лидирующий игрок команды, Артем Дзюба, сегодня не выйдет на поле, хотя ранее главный тренер петербургского футбольного клуба Сергей Семак отмечал, что не предоставит лидерам отдыха.

В матче с «Томью» примут участие вратарь Александр Васютин, защитники Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий и Йордан Осорио, а также полузащитники Юрий Жирков, Олег Шатов, Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Далер Кузяев, Роберт Мак и Матиас Краневиттер.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА озвучил состав на матч с подольским «Витязем», который начался сегодня, в 19:30.