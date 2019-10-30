СКА объявил состав на матч с «Витязем»

Матч состоится в Подольске. Начало в 19.30 мск. Фото: ХК СКА

Матч состоится в Подольске. Начало в 19.30 мск. Фото: ХК СКА

Хоккейный клуб СКА объявил состав на матч с «Витязем» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В первую пятерку попали Ткачев, Лехтеря, Барабанов, Дыбленко, Зуб.

Во второй сыграют: Кагарлицкий, Швец-Роговой, Бурдасов, Зубарев, Рундблад.

В составе третьей пятерки — Карпов, Кемппайнен, Плотников, Рукавишников, Белов.

В последней — Якупов, Каблуков, Кетов, Земченок, Галенюк.

Ворота армейцев с берегов Невы будет защищать Хелльберг. Мельничук в запасе, сообщается на официальной странице клуба «Вконтакте».

Матч состоится в Подольске. Начало в 19.30 мск.

СКА находится на четвертом месте в Западной конференции, имея в своем активе 28 очков. «Витязь» идет на третьем месте на «Западе» — после 22-х матчей у команды 31 очко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный тренер «Спартака» Олег Знарок, который прокомментировал победу в матче с петербургским СКА.