Знарок: «Родство» с игроками СКА мне не помогает обыгрывать эту команду»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал победу в матче с петербургским СКА.

Он отметил, что «Спартак» смог проявить характер и хорошо настроиться. При этом подчеркнул, что прессинг СКА тяжело было сдерживать.

«Конечно, «родство» с игроками СКА мне не помогает обыгрывать эту команду. Они играют за свой клуб, за своего тренера. Счастлив, что я провел два года здесь, с этими ребятами», — рассказал Знарок, сообщает Sports.ru.

Нынешний главные тренер «Спартака» Олег Знарок тренировал СКА с 2016 по 2018 гг. Вместе с петербургским клубом выиграл Кубок Гагарина.

Напомним, 20 октября СКА проиграл московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной лиги со счетом 2:3.

СКА находится на втором месте в таблице Западной конференции, имея в своем активе 24 очка. «Спартак» набрал 20 очков и занимает седьмую строчку на Западе.

Следующий матч состоится 22 октября. СКА сыграет с «Нефтехимиком» в Ледовом дворце.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий СКА Андрей Кузьменко считает, что у команды есть проблемы с реализацией голевых моментов.