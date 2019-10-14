Нападающий СКА Андрей Кузьменко: «Команде нужно добавить в реализации»

Об этом нападающий заявил после матча с нижегородским «Торпедо».Фото: ХК СКА

Об этом нападающий заявил после матча с нижегородским «Торпедо».Фото: ХК СКА

Нападающий СКА Андрей Кузьменко считает, что у команды есть проблемы с реализацией голевых моментов. Об этом он заявил после матча с нижегородским «Торпедо».

«Нам бы еще добавить в реализации, и все будет хорошо – в каждом периоде у нас много шансов, надо над этим поработать», — отметил хоккеист, сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Напомним, 13 октября СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА обыграл «Торпедо» со счетом 4:1. Матч проходил в Нижнем Новгороде.

В составе СКА отличились Йори Лехтеря, Евгений Кетов, Ярно Коскиранта и Максим Карпов. У хозяев шайбу забросил Данил Веряев.

Армейцы с берегов Невы находятся на втором месте в Западной конференции, имея в своем активе 24 очка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что CКА обыграл нижегородское «Торпедо» в матче КХЛ.