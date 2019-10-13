CКА обыграл нижегородское «Торпедо» в матче КХЛ

Матч закончился со счетом 4:1 в пользу СКА. Фото: ХК СКА

Матч закончился со счетом 4:1 в пользу СКА. Фото: ХК СКА

Петербургский СКА разгромил «Торпедо» и одержал вторую победу подряд.

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА обыграл «Торпедо» со счетом 4:1.

Матч проходил в Нижнем Новгороде.

В составе СКА отличились Йори Лехтеря, Евгений Кетов, Ярно Коскиранта и Максим Карпов. У хозяев шайбу забросил Данил Веряев.

Отметим, что СКА находится на втором месте в Западной конференции, имея в своем активе 24 очка.

В прошлом матче армейцы обыграли «Автомобилист» и таким образом прервали серию поражений.

Следующий матч состоится 15 октября. СКА встретится с «Авангардом».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что СКА дома одержал победу над «Автомобилистом» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.