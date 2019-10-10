СКА обыграл «Автомобилист» и прервал серию поражений

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу СКА. Фото: ХК СКА

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу СКА. Фото: ХК СКА

СКА дома одержал победу над «Автомобилистом» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Таким образом, подопечные Алексея Кудашова смогли прервать серию поражений из трех матчей.

Авторами заброшенных шайб в составе СКА стали Йори Лехтеря и Артем Зуб. У гостей отличились Питер Холланд.

СКА находится на втором месте в Западной конференции, имея в своем активе 22 очка.

Матч проходил в Ледовом дворце.

Отметим, что голкипер Магнус Хелльберг впервые сыграл в воротах СКА в этом сезоне.

Следующий матч состоится 13 октября. СКА встретится с «Торпедо» в Нижнем Новгороде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что СКА реализовал большинство во втором периоде в матче против «Автомобилиста.