СКА обыграл «Автомобилист» и прервал серию поражений

СКА дома одержал победу над «Автомобилистом» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Таким образом, подопечные Алексея Кудашова смогли прервать серию поражений из трех матчей.
Авторами заброшенных шайб в составе СКА стали Йори Лехтеря и Артем Зуб. У гостей отличились Питер Холланд.
СКА находится на втором месте в Западной конференции, имея в своем активе 22 очка.
Матч проходил в Ледовом дворце.
Отметим, что голкипер Магнус Хелльберг впервые сыграл в воротах СКА в этом сезоне.
Следующий матч состоится 13 октября. СКА встретится с «Торпедо» в Нижнем Новгороде.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что СКА реализовал большинство во втором периоде в матче против «Автомобилиста.