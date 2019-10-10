СКА открыл счет в матче против «Автомобилиста»

Сегодня матч проходит в Ледовом дворце. Фото: ХК СКА

Сегодня матч проходит в Ледовом дворце. Фото: ХК СКА

СКА реализовал большинство во втором периоде в матче против «Автомобилиста.

Автором заброшенной шайбы стал Йори Лехтеря. Токранов нанес щелчок низом от синей линии, Лехтеря подставил клюшку и шайба залетела в ворота гостей.

Матч проходит в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, в последних трех матчах СКА потерпел поражение. Причем два из них были проиграны дома.

Сегодня матч проходит в Ледовом дворце.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что защитник СКА Ярослав Дыбленко объяснил, почему армейцы потерпели поражение от «Трактора» в матче чемпионата КХЛ.