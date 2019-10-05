Ярослав Дыбленко объяснил, почему СКА проиграл «Трактору» в матче КХЛ

Защитник СКА Ярослав Дыбленко объяснил, почему армейцы потерпели поражение от «Трактора» в матче чемпионата КХЛ.

«Как-то не собрались, во многих моментах не понимали друг друга. Команда соперника просто выбрасывала шайбу и бежала на нас активно, мы не справились с таким давлением», — рассказал хоккеист.

Напомним, 5 октября СКА дома проиграл челябинскому «Трактору» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 1:2.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал поражение своих подопечных от челябинского «Трактора» (1:2) в матче чемпионата КХЛ.