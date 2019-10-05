Кудашов прокомментировал поражение СКА: «Не забиваешь ты – забивают тебе»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал поражение своих подопечных от челябинского «Трактора» (1:2) в матче чемпионата КХЛ.

«Ситуация симметричная – у нас начало плохое. В середине периода был момент, когда не забиваешь ты – забивают тебе. После этого «Трактор» здорово оборонялся, и мы их оборону взломать не смогли», — рассказал главный тренер, сообщает Sports.ru.

Напомним, 5 октября СКА дома проиграл челябинскому «Трактору» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 1:2.

Все три шайбы были заброшены в первом периоде. На восьмой минуте хозяева открыли счет в матче. Автором заброшенной шайбы стал стал нападающий Максим Карпов. По результативному баллу получили защитник Данила Галенюк и нападающий Владимир Ткачев.

Однако менее чем через минуту гости сравняли счет. Шайбу в ворота СКА отправил нападающий Томаш Гика. На 12-й минуте Эндрю Кэлаф пробил ворота Мельничука и сделал счет 2:1.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что СКА проиграл челябинскому «Трактору» в Петербурге впервые с 2011 года.