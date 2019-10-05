СКА проиграл челябинскому «Трактору» в Петербурге впервые с 2011 года

СКА дома проиграл челябинскому «Трактору» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 1:2. Матч проходил в Ледовом дворце 5 октября.

«Трактор» обыграл СКА в Петербурге впервые с 2011 года. Тогда «Трактор» выиграл со счетом 4:3.

После этого команда проиграла в Петербурге семь матчей подряд. Стоит отметить, что «Трактор» впервые обыграл СКА с 2016 года.

Все три шайбы были заброшены в первом периоде. На восьмой минуте хозяева открыли счет в матче. Автором заброшенной шайбы стал стал нападающий Максим Карпов. По результативному баллу получили защитник Данила Галенюк и нападающий Владимир Ткачев.

Однако менее чем через минуту гости сравняли счет. Шайбу в ворота СКА отправил нападающий Томаш Гика. На 12-й минуте Эндрю Кэлаф пробил ворота Мельничука и сделал счет 2:1.

Статистика матча: Броски: 48-36 ; Броски в створ: 22-20 ; Голы: 1-2 ; Вбрасывания: 27-31 ; Блокированные броски: 10-10 ; Силовые приемы: 22-21 ; Время в атаке: 10:28-06:51 ; Штраф: 6-2.

Отметим, что это поражение стало пятым между командами в истории КХЛ.

Следующая игра состоится 7 октября. СКА сыграет с московским «Спартаком».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургский хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с защитником Данилой Галенюком.