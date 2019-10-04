СКА подписал новый контракт с Галенюком

СКА подписал новый контракт с Галенюком
Данила Галенюк. Фото: ХК СКА

Петербургский хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с защитником Данилой Галенюком.

Срок нового соглашения рассчитан до 30 апреля 2022 года, сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе СКА.

Отметим, хоккеист дебютировал в составе СКА в сезоне-2017/18, став первым игроком 2000 года рождения в КХЛ. В этом сезоне защитник принял участие во всех 14 встречах команды.

Кроме того, клуб продлил контракт с защитником Антоном Беловым.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что хоккейный клуб СКА продлил контракты с защитниками Романом Рукавишниковым и Данилой Галенюком.

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