СКА подписал новый контракт с Галенюком

Петербургский хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с защитником Данилой Галенюком.

Срок нового соглашения рассчитан до 30 апреля 2022 года, сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе СКА.

Отметим, хоккеист дебютировал в составе СКА в сезоне-2017/18, став первым игроком 2000 года рождения в КХЛ. В этом сезоне защитник принял участие во всех 14 встречах команды.

Кроме того, клуб продлил контракт с защитником Антоном Беловым.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что хоккейный клуб СКА продлил контракты с защитниками Романом Рукавишниковым и Данилой Галенюком.