СКА подписал новый контракт с Беловым

СКА подписал новый контракт с защитником Антоном Беловым.

Контракт на новых условиях рассчитан до конца сезона и будет действовать до 30 апреля 2020 года, сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе питерского клуба.

Защитник присоединился к команде и может сыграть в матче с «Трактором», который состоится 5 октября.

Белов играет за СКА с 2014 года. Вместе с клубом он стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок Гагарина.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что нападающий СКА Антон Белов прокомментировал победу своей команды над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.