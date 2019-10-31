Американский конгресс принял резолюцию против возвращения России в G7

В США выступили против включения России в состав G7. Соответствующая резолюция была принята комитетом палаты представителей конгресса США по иностранным делам, сообщается на сайте конгрессмена Альбио Сайреса.

Согласно резолюции, Москва не сможет принимать участие во встречах G7 до тез пор, пока не выполнит определенные условия. Американская сторона поддержит участие России только в том случае, если она начнет «уважать территориальный суверенитет своих соседей и демократические стандарты».

По словам конгрессмена, Россия пока не выполнила ни одно из условий, при этом она стала более агрессивной на Украине, а также подорвала демократию в ряде других стран.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что конгресс США одобрил новые санкции против Турции.