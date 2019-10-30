Конгресс США одобрил новые санкции против Турции

Палата представителей конгресса Соединенных Штатов одобрила санкции против Турции из-за покупки Анкарой зенитных ракетных систем С-400, а также проведения военной операции в САР.

Как сообщает ТАСС, конгрессмены таким образом обязали американского президента Дональда Трампа ввести ограничения против лиц, причастных к поставке оружия для военной операции на северо-востоке Сирии. США заморозят их активы и запретят этим гражданам въезд на свою территорию. В частности, санкции коснутся министра обороны Турции.

Также МИД, Минфин и разведку США обязали предоставить информацию о доходах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его близких родственников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Трамп пригрозил масштабными санкциями Турции за удары по курдам в Сирии.