Трамп пригрозил масштабными санкциями Турции за удары по курдам в Сирии

Трамп пригрозил масштабными санкциями Турции за удары по курдам в Сирии
президент США Дональд Трамп. Фото: Pixabay

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести масштабные санкции в случае, если Турция начнет обстрел курдов, покидающих зону военной операции в Сирии.

«Я не должен повторять, что за нарушения будут введены масштабные санкции», — написал он Twitter, отметив, что в сейчас «все проходит хорошо».

Напомним, 9 октября турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали операцию под названием «Источник мира». В МИД Сирии заявили, что Дамаск будет всеми способами противостоять турецкой агрессии. Операцию осудил и Иран, назвав ее нарушением территориальной целостности Сирии. Кроме того, в США заявили о введении санкций в отношении Анкары в случае, если начнутся этнические чистки и неизбирательные удары по гражданскому населению на севере Сирии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент США Дональд Трамп заявил о необходимости прекратить военные действия в Сирии и вывести оттуда американских солдат.

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