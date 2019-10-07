Трамп: «США пора выйти из бесконечных войн»

Трамп: &#171;США пора выйти из бесконечных войн&#187;
Свои намерения Трамп озвучил в Twitter. Фото: https://pixabay.com

Президент Америки Дональд Трамп заявил о необходимости прекратить военные действия в Сирии и вывести оттуда американских солдат.

Такое заявление глава США сделал в своем аккаунте в социальной сети Twitter. По мнению Трампа, для Америки настал момент «выйти из этих нелепых бесконечных войн». Американские солдаты, по словам президента, должны отправиться домой.

Этот шаг президент Соединенных Штатов намеревался осуществить еще 19 декабря 2018 года. Однако руководящие чины Пентагона смогли уговорить его отменить это решение. На сегодняшний день Трамп считает, что «Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды теперь должны справляться с этой ситуацией сами».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Дональд Трамп рассказал о причинах звонка президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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