Дональд Трамп объяснил, зачем звонил Зеленскому

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал причину своего звонка украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

В пятницу, 4 октября, Трамп переговорил по телефону с однопартийцами. В ходе беседы он рассказал, что позвонить Зеленскому было не его решением, а на этом настоял министр энергетики Рик Перри, сообщает Axios со ссылкой на источники.

По словам Трампа, сам он даже не хотел звонить украинскому коллеге, однако его попросил Перри с целью разговора о заводе СПГ.

СМИ предполагают, что с помощью подобной отговорки Трамп пытается снять с себя ответственность за скандал, возникший вокруг него.

Издание также отмечает, что в скором времени американский лидер расскажет больше о произошедшем, особенно о роли Перри в этом.

Представитель минэнерго США Шейлин Хайнс подтвердила, что Перри действительно призывал Трампа поговорить с украинским президентом для обсуждения вопросов энергетической безопасности.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Захарова прокомментировала заявление о причастности России к скандальному разговору Трампа и Зеленского.