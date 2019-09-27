Захарова прокомментировала заявление о причастности России к скандальному разговору Трампа и Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова американского спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, которая увидела «русский след» в скандальном телефонном разговоре Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

«Учитывая, что именно Нэнси Пелоси раздула «скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины», то, по логике спикера, руку Россия приложила именно к ней», — заявила Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Трамп отреагировал на скандал из-за его разговора с Зеленским. Президент США отметил, что очень важно говорить о коррупции. Он также отметил, что США поддерживают Украину. Дональд Трамп считает, что президент Украины Владимир Зеленский довольно честен и это хорошо. Он хотел бы, чтобы и в дальнейшем отношения складывались искренними и без обмана.